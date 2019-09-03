”ستاندرد آند بورز“ تتوقع نمو اقتصاد دبي 2.4% في 2019

قالت ”ستاندرد آند بورز غلوبال“، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع نمو اقتصاد دبي بواقع 2.4% في العام الجاري بوتيرة تفوق النمو المسجل في 2018 بفضل النشاط الاقتصادي المرتبط بمعرض اكسبو العالمي، الذي تستضيفه الإمارة العام المقبل.

ونما الاقتصاد 1.94% في عام 2018، وهي أبطأ وتيرة منذ انكماش سجله في 2009 حين عانى من أزمة ديون.