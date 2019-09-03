الكعبي: الهجوم على الإمارات من تنظيم وإدارة حزب الإصلاح

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

شنت الكاتبة والروائية الإماراتية، مريم الكعبي، هجوما عنيفا على حزب الإصلاح، بعد حملة للأخير تستهدف تشويه دور الإمارات والتحالف في اليمن.

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وكتبت الكعبي، عبر حسابها على تويتر، اليوم الثلاثاء، أيلول 03، 2019: تلك الهجمة الشرسة على الإمارات لمن لا يعرف هي من تنظيم وإدارة تنظيم الإخوان شعبة الإصلاح في اليمن.

وأضافت الكعبي: والسبب أن ممارساتهم في الخيانة أصبحت مكشوفة وعلنية.

وختمت تغريدتها بالقول: لا يمكن أن يكونوا فصيلاً وطنياً لأنهم ببساطة لا يعترفون بوطن.