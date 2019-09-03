- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
شنت الكاتبة والروائية الإماراتية، مريم الكعبي، هجوما عنيفا على حزب الإصلاح، بعد حملة للأخير تستهدف تشويه دور الإمارات والتحالف في اليمن.
وكتبت الكعبي، عبر حسابها على تويتر، اليوم الثلاثاء، أيلول 03، 2019: تلك الهجمة الشرسة على الإمارات لمن لا يعرف هي من تنظيم وإدارة تنظيم الإخوان شعبة الإصلاح في اليمن.
وأضافت الكعبي: والسبب أن ممارساتهم في الخيانة أصبحت مكشوفة وعلنية.
وختمت تغريدتها بالقول: لا يمكن أن يكونوا فصيلاً وطنياً لأنهم ببساطة لا يعترفون بوطن.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر الكعبي: الهجوم على الإمارات من تنظيم وإدارة حزب الإصلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.