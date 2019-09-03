بالصور.. وكيل المهرة يشهد ندوة حول إشراك ذوي الإعاقة في برامج التنمية 

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب المهرة - الخليج 365

أكد وكيل المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تعطي أولويه فائقة لفئة المعاقين بوصفهم من الشرائح المهمة في المجتمع وضرورة إشراكها وإدماجها في الحياة العامة وتلبية احتياجاتها ومتطلباتها من العلاج والتأهيل والتدريب.



جاء ذلك خلال حضوره اليوم، بمعية مدير عام الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة الأستاذ فائز علي بلحاف ، ندوة حول إشراك ذوي الإعاقة في برامج التنمية الذي أقامتها جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركياً بالعاصمة الغيضة ، مشيراً الى ضرورة أهتمام المجتمع بهذه الشريحة المهمة وإشراكها في عملية التنمية لتلبية احتياجاتها في مختلف المجالات.

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ولفت الوكيل العبودي أن السلطة المحلية بقيادة محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت عملت على تطوير جمعية المعاقين وإسناده بالأجهزة والمعدات للارتقاء بنشاطه وبمستوى الخدمات التي يقدمها لذوي الإعاقة في محافظة المهرة ، متمنياً من المشاركين الأستفادة من هذه الندوة التي تُذكر بمسؤولية المجتمع تجاه ذوي الإعاقة.

ودعاء الوكيل العبودي الى أهمية النهوض بواقع المعاقين والاهتمام بهذه الشريحة الهامة بهدف تنفيذ عدد من المشروعات التي تتناسب مع قدراتهم التعليمية والمهنية من خلال ايجاد البرامج التأهيلية والتدريبية لتمكينهم من الأعتماد على أنفسهم وجعلهم عناصر فاعلة في المجتمع.

ومن جهتـه، أعرب مدير عام الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة الأستاذ فائز علي بلحاف عن شكره للسلطة المحلية على الجهود الكبيرة التي تبذلها في دعم منظمات المجتمع المدني كونها شريك أساسي في عملية التنمية ، مشيداً بنشاط جمعية المعاقين وأسهامها في تنمية وتأهيل ذوي الإعاقة ، مبدياً أستعداد مكتب الشؤون الإجتماعية في دعم الجمعية في شتى المجالات للأرتقاء بنشاطها والخدمات التي تقدمها للمعاقين.

وبدوره، أوضح رئيس جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركياً الأستاذ سالم مرزوق بلحاف أن جمعية المعاقين حظت بدعم كبير ومساندة جديه من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ، مثمناً الدور الكبير التي تقوم به السلطة المحلية في دعم شريحة المعاقين ، وجهود وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي على ما قدمـه للجمعية في سبيل تطوير قدرات المعاقين من ذوي الاحتجاجات الخاصة.

ومن جانبه، أستعرض مُلقي الندوة الأستاذ محمد عوض محقوص أهم المبادئ والقوانين التي تهتم بإشراك المعاقين في التنمية المستدامة وتمكين حقوقهم في الحياة وأدماجهم في المجتمع ، كما أجرى خلال الندوه تكريم الشخصيات الداعمـه والمساهمة في أنجاح الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها جمعية المعاقين بالمحافظة.