الوكيل عبدون يفتتح مشروع إعادة تأهيل مجمع ثلة باعمر.. صور

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 - المكـلا

افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بمحافظة حضرموت جمال سالم عبدون مشروع إعادة تأهيل مجمع ثلة باعمر التعليمي للبنات بمديرية أرياف المكلا.

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وجاء ذلك بحضور كلا من أحمد سليمان العكبري مدير عام مديرية أرياف المكلا، ومحمد سالم برجف العكبري مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية.

وخلال جولته، اطلع الوكيل عبدون على سير الدراسة وما يشهده المجمع من نقلة جديدة تتواكب وما تشهده مديريات المحافظة من مكاسب ومنجزات جاءت بدعم وتمويل من الراعي الأول محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية.

ونوه عبدون إلى أهمية الاستفادة من مقومات النجاح التي توفرت لانطلاقة هذا المجمع التعليمي في المديرية .. مؤكداً إن هذه التجربة تأتي ضمن الخطة الطموحة للتوسع في تعليم الفتاة واستمرارها لاستكمال مراحل التعليم الأساسية والثانوية كافة، مشدداً على أهمية أن يبذل الجميع جهوداً كبيرة في تقديم المادة العلمية بشكل جيد وتفعيل المختبر واستخدام الوسائل التعليمية بشكل مستمر بما يعود بالنفع والفائدة على التلميذات والطالبات، موجهاً بضرورة تفعيل الأنشطة اللاصفية والمشاركة الفاعلة في جميع المسابقات التي تبرز مواهب الطالبات وتصقل قدراتهن وتكوّن شخصيتهن.

وكان وكيل الوزارة ومدير عام المديرية قد قاما بتوزيع الحقيبة المدرسية التي قدمت بتمويل من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لعدد من تلاميذ وطالبات المجمع كتحفيز للجميع وبدء عام دراسي جديد أكثر انتظاماً واستقراراً.