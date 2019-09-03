خاص.. الكشف عن مغالطات وكالات الغاز بإخفاء كميات لاستثمارها بالسوق السوداء بتعز

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - علي كامل:

أصبحت طوابير المواطنين الباحثين عن إسطوانة غاز في تعز، ممتدة بشكل كبير أمام نقاط البيع، في وقت تزدهر فيه الأسواق السوداء بأسعار مضاعفة.



واشتكى مواطنون تحدثوا لمراسل "الخليج 365" - "من فوضى توزيع إسطوانات الغاز، وسط اتهامات لوكلاء استيراد الغاز المنزلي ببيع الحصص المقررة للحارات للأسواق السوداء والباصات، بأسعار مضاعفة ويحرمون بيعها للمواطنين في الحارات والأحياء السكنية.

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وفي التفاصيل، تتواصل منذ أشهر طويلة، أزمة الغاز المنزلي في مدينة تعز، الا أنها تضاعفت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت طوابير المواطنين الباحثين عن اسطوانة غاز، ممتدة بشكل كبير أمام نقاط البيع، في وقت تزدهر فيه الأسواق السوداء بأسعار مضاعفة.

ويشكو المواطنون في تعز من فوضى توزيع إسطوانات الغاز، وسط اتهامات لوكلاء استيراد الغاز المنزلي ببيع الحصص المقررة للحارات للأسواق السوداء والباصات، بأسعار مضاعفة ويحرمون بيعها للمواطنين في الحارات والأحياء السكنية.

وفي هذا السياق، قال مواطن فضل عدم الكشف عن اسمه - لمراسل "الخليج 365"، إنه لا يزال يبحث عن أسطوانة غاز، منذ يومين، ولم يتمكن من الحصول عليها، بسبب أن وكلاء التوزيع يقومون ببيع الكميات المقررة للمواطنين الى أصحاب الأسواق السوداء، وحرمان المواطنين منها، في ظل غياب الرقابة.

وأضاف أنه انتظر في طابور الانتظار منذ الساعة 6 صباحا، وحتى العاشرة، ورغم ذلك لم يتمكن من الحصول على إسطوانة غاز، بسبب نفادها لشدة الإقبال الشديد بالإضافة إلى المغالطات التي يقوم بها أصحاب الوكالات، وإخفاء كميات كبيرة للاستثمار بها في الأسواق السوداء.