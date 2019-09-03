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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - علي كامل:
أصبحت طوابير المواطنين الباحثين عن إسطوانة غاز في تعز، ممتدة بشكل كبير أمام نقاط البيع، في وقت تزدهر فيه الأسواق السوداء بأسعار مضاعفة.
واشتكى مواطنون تحدثوا لمراسل "الخليج 365" - "من فوضى توزيع إسطوانات الغاز، وسط اتهامات لوكلاء استيراد الغاز المنزلي ببيع الحصص المقررة للحارات للأسواق السوداء والباصات، بأسعار مضاعفة ويحرمون بيعها للمواطنين في الحارات والأحياء السكنية.
وفي التفاصيل، تتواصل منذ أشهر طويلة، أزمة الغاز المنزلي في مدينة تعز، الا أنها تضاعفت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت طوابير المواطنين الباحثين عن اسطوانة غاز، ممتدة بشكل كبير أمام نقاط البيع، في وقت تزدهر فيه الأسواق السوداء بأسعار مضاعفة.
ويشكو المواطنون في تعز من فوضى توزيع إسطوانات الغاز، وسط اتهامات لوكلاء استيراد الغاز المنزلي ببيع الحصص المقررة للحارات للأسواق السوداء والباصات، بأسعار مضاعفة ويحرمون بيعها للمواطنين في الحارات والأحياء السكنية.
وفي هذا السياق، قال مواطن فضل عدم الكشف عن اسمه - لمراسل "الخليج 365"، إنه لا يزال يبحث عن أسطوانة غاز، منذ يومين، ولم يتمكن من الحصول عليها، بسبب أن وكلاء التوزيع يقومون ببيع الكميات المقررة للمواطنين الى أصحاب الأسواق السوداء، وحرمان المواطنين منها، في ظل غياب الرقابة.
وأضاف أنه انتظر في طابور الانتظار منذ الساعة 6 صباحا، وحتى العاشرة، ورغم ذلك لم يتمكن من الحصول على إسطوانة غاز، بسبب نفادها لشدة الإقبال الشديد بالإضافة إلى المغالطات التي يقوم بها أصحاب الوكالات، وإخفاء كميات كبيرة للاستثمار بها في الأسواق السوداء.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. الكشف عن مغالطات وكالات الغاز بإخفاء كميات لاستثمارها بالسوق السوداء بتعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.