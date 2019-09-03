مقتل 20 حوثيا واستشهاد 5 من قوات الجيش خلال معارك عنيفة شمال البيضاء

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ البيضاء

قتل وأصيب عدد من مسلحي مليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، أيلول 03، 2019، خلال محاولة تسلل فاشلة إلى مواقع قوات الجيش شمال محافظة البيضاء وسط اليمن.

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وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا حاولت التسلل إلى مواقع لقوات الشرعية في منطقة القرحي التابعة لجبهة قانية، شمال المحافظة.

وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت إثر الهجوم الحوثي واستمرت لساعات.

وأكدت المصادر أن المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، أسفرت عن مقتل 20 حوثيا وإصابة العشرات، إضافة إلى استشهاد خمسة من قوات الجيش.

وتشهد المنطقة، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين.