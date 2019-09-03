إسقاط طائرة حوثية

كتب حجة - الخليج 365

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، عن مصدر عسكري قوله إن طائرة حوثية مسيرة ذات مهام إنتحارية استهدفت قرية الآهلة بالسكان، الا أن الجيش تمكن من إسقاطها وتفجيرها في الجو لمنع وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

يذكر أن هذه الطائرة السادسة التي يعترضها الجيش الوطني في سماء المناطق المحررة في محافظة حجة منذ مطلع العام الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إسقاط طائرة حوثية متفجرة في قرية آهله بالسكان بحرض حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.