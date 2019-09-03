مؤسسة رنين اليمن تنظم ورشة عمل عن "شريحة المهمشين" في سيئون 

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - سيئون

نظمت مؤسسة رنين اليمن، اليوم، ورشة عمل سبل ادماج شريحة المهمشين في المجتمع المحلي بمحافظة حضرموت.

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وأشار وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي، الى أهمية هذه الورشة التي تساهم في توعية المواطنين بطريقة التعامل مع شريحة المهمشين، التي تعتبر جزءا من المجتمع.

وناقشت الورشة بمشاركة 21 ممثلا عن الجهات الرسمية المدنية والعسكرية والشباب والناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني في وادي وساحل المحافظة، التشخيص الأولي لواقع التهميش الاجتماعي في حضرموت من خلال الحديث عن فئة المهمشين.

وأكدت الورشة على ضرورة اعداد استراتيجية عمل مشتركة يتم تنفيذها على المستويين الرسمي والشعبي وفق خطط وبرامج تدريجية من اجل الارتقاء بأوضاع هذه الفئة وتمكينهم من الحصول على حقوقهم والقيام بواجباتهم الوطنية كغيرهم من فئات المجتمع انطلاقا من الواجبات الدينية والوطنية والانسانية التي تحتم على كل فرد فيجتمع القيام بها.