مؤسسة رنين اليمن تنظم ورشة عمل عن "شريحة المهمشين" في سيئون 

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - سيئون
نظمت مؤسسة رنين اليمن، اليوم، ورشة عمل سبل ادماج شريحة المهمشين في المجتمع المحلي بمحافظة حضرموت.
وأشار وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي، الى أهمية هذه الورشة التي تساهم في توعية المواطنين بطريقة التعامل مع شريحة المهمشين، التي تعتبر جزءا من المجتمع.
وناقشت الورشة بمشاركة 21 ممثلا عن الجهات الرسمية المدنية والعسكرية والشباب والناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني في وادي وساحل المحافظة، التشخيص الأولي لواقع التهميش الاجتماعي في حضرموت من خلال الحديث عن فئة المهمشين.
وأكدت الورشة على ضرورة اعداد استراتيجية عمل مشتركة يتم تنفيذها على المستويين الرسمي والشعبي وفق خطط وبرامج تدريجية من اجل الارتقاء بأوضاع هذه الفئة وتمكينهم من الحصول على حقوقهم والقيام بواجباتهم الوطنية كغيرهم من فئات المجتمع انطلاقا من الواجبات الدينية والوطنية والانسانية التي تحتم على كل فرد فيجتمع القيام بها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.