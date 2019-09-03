حجة.. تقدم كبير لقوات الجيش في حرض والتحالف يشن أكثر من 20 غارة

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ حجة

حققت قوات الجيش الوطني المدعوة بمقاتلات التحالف تقدما نوعيا في مديرية حرض بمحافظة حجة شمال غربي اليمن اليوم الثلاثاء، أيلول 03، 2019.

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وقالت مصادر عسكرية إن طلائع القوات الحكومية وصلت إلى مثلث حرض على مشارف المدينة ما أصاب المليشيا بتراجع ملحوظ بعد أن دفعت بالمئات من عناصرها للحيلولة دون سقوط المدينة.

وأضافت المصادر أن قوات التحالف شنت، خلال الساعات الماضية، أكثر من عشرين غارة جوية، استهدفت مواقع وتجمعات وتحصينات للمليشيا.

وأكدت المصادر أن المواجهات مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر، وسط تقد لقوات الجيش والسيطرة على كثير من المواقع على مشارف المدينة الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

وأفادت المصادر بأن قتلى وجرحى من المليشيا سقطوا خلال المواجهات.