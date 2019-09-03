الحوثية تجدد استهداف "المشتركة" في الجبلية جنوب الحديدة 

Advertisements Advertisements الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الحديدة - الخليج 365 شنت مليشيات الحوثي عمليات إستهداف متكررة على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وقال مصدر عسكري إن المليشيات قامت بإستهداف مواقع تتمركز فيها القوات المشتركة إنطلاقا من تحصيناتها المتواجدة داخل المزارع الواقعة في أطراف المنطقة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة. وأضاف المصدر أن المليشيات استخدمت خلال عمليات الإستهداف الأسلحة من عيار 23 ، ثم عاودت إستهداف المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 وبالأسلحة القناصة. وتتعرض مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية لعمليات إستهداف متكررة ومتقطعة ، وتنفذ المليشيات خلالها محاولات تسلل سرعان ماتقوم القوات المشتركة بالتصدي لها وإجبارها على التقهقُر والإنكسار. Advertisements Advertisements

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