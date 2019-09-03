صحيفة تكشف محاولات الإصلاح عبر الشرعية إثارة النعرات القبلية 

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب عدن - الخليج 365

قالت صحيفة، إنه بعد أن فشلت كل محاولات الالتفاف على قرار الشعب اليمني في الجنوب من قبل ما تسمى "الشرعية" ومعها حزب "الإصلاح" الإخواني، ومن يتكاتف معهما من جماعات وتنظيمات إرهابية، تواصل بعض الأصوات التي تنعق من باب التهويل ومحاولة نشر الخوف بالتهديد من إثارة نعرات قبلية قد تكون خطيرة كما يصفونها.

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وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الثلاثاء تابعها "الخليج 365" - " الآن بعد أن فشلوا عبر الإرهاب والخطب ومحاولة بث الفرقة بين أهل الجنوب، أو السيطرة على مدنه الرئيسية وخاصة عدن، تحولوا للتخويف من الخلاف القبلي!".

وتابعت "علماً أن الجميع تابع خلال الفترة الماضية أن قبائل الجنوب جميعها زحفت إلى عدن لتعبر عن إرادتها".

لافتة إلى تأكيد المجلس الانتقالي الجنوبي أنه مع الحوار للتعامل مع جميع القضايا الخلافية، في الوقت الذي كان الطرف الآخر يلوح بالمليشيات ويحاول أن يسيطر بالقوة المسلحة وهو ما فشل به وارتد عليه أيضاً، وبالتالي لم يعد لهم من عذر إلا بالخوف زورا من خلافات قبلية قد تنقلب إلى أزمات ومعارك، لكن الحقيقة أن قبائل اليمن لا تعيش في أغلب مكوناتها أي مخاوف من هذا النوع فهي تدرك هدفها وتعرف ما تريد جيداً ومن الذي يمثلها ومن الذي يدعي ذلك زوراً وبطلاناً.

وأكدت في ختام افتتاحيتها أن من يريد الحوار يدخله دون تهديد بالقوة أو التلويح باستخدامها، ويجب أن يجلس على طاولة الحوار بعقل منفتح على كل التفاصيل، أما محاولة التقدم عسكرياً لاستخدام ذلك كنقاط قوة، فهو لا يدخل الحوار إلا لأهداف مبيتة