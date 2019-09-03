شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع : العقلة يدعو أبناء الجنوب للمشاركة في مليونية ضد الإرهاب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 8817497دعاء القيادي في المقاومة الجنوبية وعضو المجلس الانتقالي طاهر مسعد العقلة أبناء الجنوب للحضور مليونية ضد الارهاب والقاعده الذي سوف تقام فى ساحةالعروض فى خورمكسر عدن عاصمة الجنوب يوم الخميس الموافق 5/9/2019م.
وقال العقلة إن هذه المليونية توضح للعالم ان شعب الجنوب ضد الارهاب والقاعده الذي يحتضها حزب الاصلاح الاخواني وان شعب الجنوب وقيادتة السياسية سوف يحاربون الارهاب الى جانب دول العالم ودول التحالف العربي ٍ، و ان شعب الجنوب جزء لايتجزا من دول العالم و دول التحالف العربي .
وجدد العقلة الدعوة لكل شعب الجنوب من باب المهره حتى المندب للحضور مليونية ضد الارهاب ليوضح للعالم وقوفة ومحاربتة ضد الارهاب والقاعده اين ماوجد.8817497
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