شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف لأول مرة عن الطرف الذي دفع الأوضاع للإنفجار في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8798341كشفت مصادر عن اسباب انفجار الأوضاع مؤخرا في عدن والذي دفع بكل تسوية الى الانهيار. وقالت مصادر ان حزب الاصلاح رفض تقديم إي تنازل لنزع فتيل الأزمة في عدن وتمسكة بعدم هيكلة القرارات وتشكيل الجيش . واوضحت المصادر ان حزب الاصلاح رفض ذلك وتمسكة ببقاء الاوضاع على حالها وبقاء كل عناصرة في اهم الاماكن ما اغضب الانتقالي وقادة الى تفجير الاوضاع بعد ان ادرك ان الإصلاح يسيطر على مفاصل الرئاسة والحكومة .8798341

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف لأول مرة عن الطرف الذي دفع الأوضاع للإنفجار في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.