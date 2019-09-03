شكرا لقرائتكم خبر عن هدية ثمينة يقدمها هادي للإنتقالي لم يكن يحلم يها من قبل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8262805اعلن الرئيس هادي مباركته وموافقته على الاطاحة ب13 وزير وابقاء 5 وزراء فقط نظرا لآهميتهم وعدم الاستغناء عنهم لاي حكومة . ولم يتم تحديد اسماء الوزراء الذين سيتولون الحقائب الوزارية لكن الوزارات هي الدفاع والخارجية والاعلام والمالية والداخلية. فيما أكد الكاتب والباحث في الشأن اليمنى محمود الطاهر، أن هناك توصل إلى شبه اتفاق بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادى والمجلس الانتقالى الجنوبى. وأوضح "الطاهر" فى تصريحات خاصة للصحيفة"الدستور"، أن الاتفاق يقضى بأن يحكم الانتقالي عدن، بجانب إعادة تشكيل حكومة يمنية يشارك فيها الانتقالي لتوحيد الصفوف لمواجهة جماعة الحوثى المدعومة من إيران. وكان "الطاهر" أعلن فى منشور له، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن هناك تفاهمات أبرمت بين الرئيس اليمني والمجلس الانتقالي، بعيدا عن الإعلام، نتائجها سيعلن عنها في وقتها، على حد تعبيره.8262805

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