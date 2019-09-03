شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات عاجلة من الإمارات للانتقالي في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1067826دعا المجلس الانتقالي الجنوبي أنصاره للاحتشاد في ما أسماها مليونية الوفاء في العاصمة المؤقتة عدن ومدينة المكلا يوم الخميس القادم. وقال عيدروس الزبيدي في اجتماع لهيئة رئاسة المجلس الانقلابي إن المشاركة في هذه الفعالية واجب وطني لتقديم الشكر والتقدير لقيادة وشعب الإمارات . وقالت مصادر مطلعة ان هذه الدعوة الى الاحتشاد بناء على توجيهات من الامارات لتحسين صورتها، ومواجهة الضغوط التي تتعرض لها نتيجة الجريمة الاخيرة التي ارتكبتها بحق الجيش الوطني اليمني في عدن وبين. 1067826

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