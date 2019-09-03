شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الرئيس هادي يطيح برئيس مجلس النوب الشيخ سلطان البركاني وعلي محسن والعليمي يصلان جده قبل قليل ...آخر مستجدات صفقة هادي مع الامارات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 1827383 علم " "الخليج 365"" من مصادر خاصة ان الرئيس عبد ربه منصور هادي استبعد رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركان من لجنة ادارة الازمة التي شكلها على اثر سيطرت المجلس الانتقالي على عدن
وأشار المصدر الى ان صاحب القرار في الرئاسة اليمنية اعتبر البركاني متعاطف مع الامارات لانه لم يطالب باخراج الامارات من اليمن متناسيا ان صاحب القرار هو مجلس النواب وهو من يحق له اتخاذ القرار
وقال المصدر ان اللجنة برئاسة علي محسن الاحمر توجهت قبل قليل الى جدة للالتقاء بالجانب السعودي في مشاورات لبلورة الاتفاق مع المجلس الانتقالي بصفقة جديدة 1827383
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : الرئيس هادي يطيح برئيس مجلس النوب الشيخ سلطان البركاني وعلي محسن والعليمي يصلان جده قبل قليل ...آخر مستجدات صفقة هادي مع الامارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.