شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الرئيس هادي يطيح برئيس مجلس النوب الشيخ سلطان البركاني وعلي محسن والعليمي يصلان جده قبل قليل ...آخر مستجدات صفقة هادي مع الامارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1827383 علم " "الخليج 365"" من مصادر خاصة ان الرئيس عبد ربه منصور هادي استبعد رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركان من لجنة ادارة الازمة التي شكلها على اثر سيطرت المجلس الانتقالي على عدن

وأشار المصدر الى ان صاحب القرار في الرئاسة اليمنية اعتبر البركاني متعاطف مع الامارات لانه لم يطالب باخراج الامارات من اليمن متناسيا ان صاحب القرار هو مجلس النواب وهو من يحق له اتخاذ القرار

Advertisements

وقال المصدر ان اللجنة برئاسة علي محسن الاحمر توجهت قبل قليل الى جدة للالتقاء بالجانب السعودي في مشاورات لبلورة الاتفاق مع المجلس الانتقالي بصفقة جديدة 1827383