شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :صدمة كبيرة لــ "عبد الملك الحوثي" وأبو علي الحاكم يتلقى اقوى ضربة منذ بدء الحرب الذي كان يعتقد ان الشرعية نسيت أمره بسبب حربها في الجنوب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9993048أكد قائد لواء الفتح في الجيش اليمني، اللواء رداد الهاشمي، التقدم الكبير للقوات الحكومية مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن بمحافظة صعدة، شمال اليمن. حيث تمكنت وحدات المشاة و القوات الخاصة للجيش اليمني، من الإجهاز الكامل على لواء الصماد الذي أسسه الحوثي، فيما يكتنف الغموض مصير اللواء 156 مشاة التابع للحوثيين في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، بعد تدمير آلياتهم وقتل قياداتهم وأشار الهاشمي الى أن ما أصاب العدو من خسائر، يوازي خمسة أضعاف خسائرنا، وأن قواته ماضية في التقدم، حتى الوصول إلى عمق صعدة. 9993048

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