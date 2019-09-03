شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : الفريق علي محسن يدخل على خط المعارك مع الانتقالي الجنوبي ويصدر توجيهات حاسمة لقيادة الجيش الوطني (وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9082361أصدرت قيادات عسكرية عليا أوامر عسكرية لقوات الجيش اليمني بمحافظتي شبوة وأبين.

وتضمنت الوثيقة التي أطلع عليها "المشهد اليمني" أوامر من نائب رئيس الجمهورية اللواء علي محسن الاحمر و وزير الدفاع اللواء محمد علي المقدشي، وقائد المنطقة العسكرية الثالثة، لالوية الجيش اليمني بمحور عتق وبيحان بوقف أي تحركات عسكرية جديدة في شبوة وأبين.

وكانت تعزيزات عسكرية من محافظة مارب وصلت إلى محافظتي شبوة وأبين خلال الأيام الماضية بعد المواجهات التي اندلعت بين قوات الجيش اليمني التابع للحكومة اليمنية المعترف بها، و تشكيلات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

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