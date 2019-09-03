شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قناة العربية تعترف ...الحوثيون يشنون الان اعنف هجوم على السعودية ...تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6665497نقلت قناة "العربية" في نبأ عاجل قبل قليل ان دفاعات المملكة العربية السعودية اعترضت اليوم الثلاثاء 3 صواريخ باليستية اطلقها الحوثيين في سماء نجران.

وفي ذات السياق أعلن التحالف صباح اليوم الثلاثاء، إسقاطه طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من عمران في اليمن باتجاه السعودية.6665497

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