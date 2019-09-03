حقوقية جنوبية: دعوات الحوار السياسي جاءت بعد أحداث دامية لم نشهد مثيلاً لها في الأراضي اليمنية

أكدت المحامية الحقوقية الجنوبية هبة العيدروس رئيس منظمة سواسية لحقوق الإنسان ، إن دعوات الحوار السياسي جاءت بعد أحداث دامية لم نشهد مثيلاً لها في الأراضي اليمنية.

وقالت الحقوقية الجنوبية هبة في تغريدة على"تويتر" جاءت دعوات الحوار السياسي عقب أحداث دامية دارت رحاها في الأرض الجنوبية خلال أيام قليلة.

وأوضحت هبة " بإن هذه الأحداث لم نشهد مثيلاً لها في الأراضي اليمنية الواقعة تحت وطأة مليشيا الحوثي.

وتابعت" ولما يعنيه الاقتتال في الجنوب من معانٍ وأبعاد ومصالح رأينا حملات التحريض بخطاب يؤجج الكراهية، نؤكد على رفضها ودعمنا للحوار.

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