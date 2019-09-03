الاكثر مشاهدة - هذه هي الأحزاب اليمنية التي خذلت الرئيس هادي ووجهت له طعنة غادرة ووقفت بصف مليشيا الامارات(الأسماء)

شكرا لقرائتكم خبر عن هذه هي الأحزاب اليمنية التي خذلت الرئيس هادي ووجهت له طعنة غادرة ووقفت بصف مليشيا الامارات(الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في بيان وقعت عليه 10 أحزاب يمنية، أهمها المؤتمر الشعبي العام، وحزب الإصلاح، غاب الحزب الاشتراكي اليمني والحزب الناصري، من قائمة الأحزاب الموقعة.

وأعلن التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، الإثنين، تأييده لموقف الرئيس عبدربه منصور هادي، من تمرد المجلس الانتقالي، وقصف الإمارات للقوات الحكومية.

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وأكد تحالف القوى السياسية في بيان، تأييده لموقف الحكومة الشرعية وما صدر عنها من بيانات وإجراءات تجاه تلك الأحداث وتطوراتها.

وقال البيان، إن الأحزاب والقوى السياسية اليمنية وقفت على الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، وبعض المحافظات الجنوبية خلال الأيام الماضية، من قيام المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات بالتمرد على الشرعية والاستيلاء على المؤسسات الحكومية وما تلا ذلك من تطورات.

واعتبرت الأحزاب أن "أخطر ما في هذه الأحداث، قيام الطيران الإماراتي بقصف وحدات تابعة لوزارة الدفاع اليمنية"، الأمر الذي أدى إلى الانحراف عن أهداف التحالف العربي الداعم للشرعية.

وأكد البيان على أهمية "وحدة كافة القوى الوطنية المناهضة للانقلاب، تحت سقف الشرعية الدستورية، نحو هدف استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي ومواجهة المشروع الإيراني الداعم له، بما يحفظ وحدة النسيج الاجتماعي وتلاحم الصف الوطني".

الى ذلك قالت مصادر مطلعة لموقع مأرب برس ان حزبي الاشتراكي والناصري رفضا التوقيع على البيان الصادر عن عن الاحزاب اليمنية.

واشارت المصادر ان الرفض يأتي اتساقا مع مواقف الحزبين غير الواضحة ، وغير الداعمة للشرعية في اليمن.

وكان الاشتراكي استبق بيان الاحزاب ببيان ركيك هاجم الشرعية وتجاهل ذكر حادثة القصف الاماراتي الذي طال قوات الجيش وهي على ابواب عدن .

وتخلفت جهات تنضوي في اطار الشرعية عن ادانة المجزرة الاماراتية ، فالى جانب الاشتراكي والناصري ، لم يصدر عن البرلمان اليمني اي بيان حول الواقعة.

ويتهم رئيس البرلمان سلطان البركاني بعرقلة صدور اي بيان ضد الامارات ، ما يدعم شكوك حول علاقة الرجل بابوظبي والحال نفسه ينسحب على الناصري والاشتراكي اللذان تربطهما كما يبدو علاقة جيدة مع الامارات وجمعيهم بتلك المواقف يخدمون مشروعها في الجنوب ويقفون ضمنيا مع الانفصاليين.

فيما يلي ننشر نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم.

وقفت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية أمام الأحداث التى شهدتها العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبيه خلال الأيام الماضيه من قيام المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الامارات العربية المتحدة بالتمرد على شرعية الدولة اليمنية والاستيلاء على المؤسسات الحكومية وما تلا ذلك من تطورات اخطرها قيام الطيران الإماراتي بقصف وحدات تابعة لوزرارة الدفاع اليمنية، الأمر الذي ادى الى الانحراف عن أهداف التحالف العربي الداعم للشرعيه المتمثلة في استعادة الدوله وإسقاط الانقلاب الحوثي ومواجهة المشروع الإيراني الداعم له، وعليه فان الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة على هذا البيان تؤكد على ما يلي:

اولا: تؤكد الأحزاب والقوى السياسية تأييدها التام لمواقف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، والبيان الرئاسي الصادر عنه، وما صدر عن الحكومة الشرعية من بيانات وإجراءات تجاه تلك الأحداث وتطوراتها.

ثانيا: تثمن الأحزاب والقوى السياسية الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم الشرعية وجهودها في احتواء الأحداث التي حصلت في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية، ونشيد ببيان التحالف العربي الداعم للشرعية، والصادر بتاريخ 10 أغسطس 2019م، والذي أكد على انسحاب التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي من المعسكرات والمؤسسات التي استولت عليها، وندعو إلى ضرورة الالتزام به وحل كافة الخلافات بين شركاء الوطن بالحوار تحت سقف الشرعية والمرجعيات الثلاث، ورفض استخدام السلاح لفرض أي خيارات سياسية.

ثالثا: تشيد الأحزاب والقوى السياسية، بمواقف التحالف العربي وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي والدول الصديقة على مواقفها الداعمة لوحدة وأمن وسيادة واستقرار اليمن، لما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

رابعا: تؤكد الأحزاب والقوى السياسية، على أهمية وحدة كافة القوى الوطنية المناهضة للانقلاب، تحت سقف الشرعية الدستورية، والمرجعيات الثلاث، نحو هدف استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي ومواجهة المشروع الإيراني الداعم له، وبما يحفظ وحدة النسيج الاجتماعي وتلاحم الصف الوطني.

صادر عن الأحزاب والقوى السياسية اليمنية

2 سبتمبر 2019م.

المؤتمر الشعبي العام

التجمع اليمني للإصلاح

اتحاد الرشاد اليمني

حزب العدالة والبناء

حركة النهضة للتغيير السلمي

حزب التضامن الوطني

اتحاد القوى الشعبية

حزب التجمع الوحدوي اليمني

حزب الشعب الديمقراطي

الحزب الجمهوري