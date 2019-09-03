الاكثر مشاهدة - ورد الآن : ثلاثة صواريخ خطيرة تتجه قبل قليل الى هذه المدينة السعودية وسلطات المملكة تصدر أول اعلان وتكشف ما حدث

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عدن - ياسمين التهامي - اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، ثلاثة صواريخ باليستية في سماء نجران أطلقتها الميليشيات الحوثية في اليمن. ونقلت قناة العربية عن مصادرها القول إن: الدفاعات السعودية اعترضت ثلاثة صواريخ باليستية في سماء نجران. ​ ​ ​​​ ​ Advertisements ​ ​​​ ​​​ ​​​​​​ ​​ ​​ وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية، أعلنت إطلاق دفعة صواريخ باليستية على أهداف عسكرية في مطار نجران الإقليمي الدولي جنوب غربي السعودية. وقال يحي سريع المتحدث العسكري لقوات الحوثيين -في بيان صحفي- إن قوتهم الصاروخية أطلقت دفعة صواريخ باليستية نوع بدر 1 على أهداف عسكرية بمطار نجران الإقليمي وأهداف عسكرية أخرى. ودأب الحوثيون خلال الفترة الأخيرة على إعلان استهدافهم منشآت في السعودية تشمل مطارات ومنشآت نفطية في المملكة بطائرات مسيرة، في حين يعلن التحالف التصدي لكثير من تلك الهجمات وإفشالها.

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