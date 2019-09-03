شكرا لقرائتكم خبر عن النفيسي ’’ يسخر من ‘‘ابن زايد’’: والله العيال كبرت (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعاد ناشطون بمواقع التواصل تداول مقطعا مصورا قديما للمفكر الكويتي والسياسي الكبير الدكتور عبدالله النفيسي، يسخر فيه من الإمارات وعيال زايد حول تشدقهم بمحاربة الإرهاب تزامنا مع أحداث اليمن وخيانة الإمارات بدعم انقلاب عدن.

وقال الدكتور النفيسي في الفيديو المذكور ساخرا: “إن الإرهاب بخير ونعمة اذا كانت أبوظبي هي التي تحاربه.”

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