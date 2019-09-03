شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد للتو.. قوات من جنود المارينز الامريكيين يقبضون على عيدروس الزبيدي في عدن تنفيذا لمذكرة دولية بالقبض القهري عليه وهذا مافعله الضباط الاماراتيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - افاد الصحفي احمد شمسان حسين اليافعي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي بانه تم القبض على رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي من قبل قوات امريية متواجدة في العاصمة المؤقتة عدن.

موضحا ان ذلك جاء في اعقاب صدور مذكرة دولية من قبل الانتربول الدولي للقبض على الزبيدي بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية. واشار اليافعي ان ضباط اماراتيين حاولو التدخل الا ان الضابط الامريكي ابرز لهم المذكرة مما جعلهم يذعنون للأمر الواقع وعدم الاعتراض. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وعلق المحامي ورجل القانون الدولي محمود ياسين العرامي على المنشور نافيا نفيا قاطعا صحة ما ورد في المنشور.

وقال العرامي ان ما ذكره اليافعي في منشوره يستحيل ان يكون صحيحا.

وأضاف " الانتربول الدولي لا يقبض على المجرمين الا خارج بلدانهم ولا يمكن القبض على الزبيدي طالما هو في ارضه."

واكد " صدور مذكرة من الانتربول بالقبض على مرتكبي جرائم الحرب يأتي بقرار رسمي معلن من قبل مجلس الامن الدولي وقبول من محكمة العدل الدولية التي مقها في مدينة لاهاي في مملكةهولندا .

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