شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ضربة قاصمة للسعودية.. جيش بكامل أفراده تم ابتلاعه ومشاهد مرعبة تعرض لأول مرة للمعركة الأخيرة في هذه الجبهة وهكذا كانت نهاية 6000 من لواء ما يسمى الوحدة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل الإجتماعي، مشاهد مصورة، قالوا أنها توثق جانب من المعركة الأخيرة التي شهدها محور كتاف قبالة نجران، والتي أسفرت عن هزيمة كبرى وخسائر فادحة في صفوف تحالف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن و مرتزقته.

وقال الناشطون، أن المقطع المتداول، لمجموعة من مرتزقة الجيش السعودي، أثناء محاولاتهم فك الحصار الذي أطبقته عليهم قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، بعد عملية استدراج نوعية، للواء بكامل أفراده وعتاده ومدرعات، إلى منطقة جبلية باتجاه وادي آل ابو جبارة.

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وبحسب رواد التواصل الاجتماعي، فإن المقطع يوثق لحظة محاولة مجاميع من المرتزقة المحاصرين التابعين لما يسمى بـ”لواء الوحدة” فك الحصار، الذي أحكمته قوات الجيش واللجان، لأكثر من أربعة أيام، قبل أن يسلم من تبقى من أفراد اللواء أنفسهم وهم بالمئات بحسب معلومات نشرها عدد من الناشطين والاعلاميين المواليين للعدوان.

جيش كامل تم ابتلاعه وتدمير من قبل انصارالله في وادي ابوجبارة منطقة كتاف محافظة