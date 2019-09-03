شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. تفعيل رابط نتائج الثانوية العامة في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت الأحداث الأخيرة في جنوب اليمن المؤكد، وما كان يتم الحديث عنه من خيانات «إخوانية» عطّلت الجبهات في شمال اليمن، لتحقيق أجندات سياسية على المدى الطويل،

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