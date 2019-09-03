مجزة حوثية.. إزاحة 74 موظفا من فرع شركة النفط بصنعاء

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ صنعاء
أكدت مصادر إعلامية، أن مليشيات الحوثي أقرت إزاحة 74 موظفاً من فرع شركة النفط بمحافظة صنعاء.
وذكرت أن المليشيات وعبر المدير التنفيذي المدعو ياسر الواحدي، أصدر تعميماً يقضي بإزاحة الموظفين وإقصائهم، وتنزيل درجاتهم ومستوياتهم إلى عمال في عدة محطات خاصة تعتزم شركة النفط تشغيلها لصالحها بعد أن استأجرتها من مالكيها.
ولفتت المصادر إلى أن التعميم يستهدف إزاحة الموظفين المؤهلين وذوي الخبرة وأغلبهم مؤتمريون واستبدالهم بعناصر حوثية استمراراً لمسلسل عملية حوثنة مؤسسات الدولة وخاصة الإيرادية منها وإقصاء كوادرها واستبدالهم بآخرين من عناصرها.
وأوضحت المصادر أن هذا التعميم قوبل برفض تام واستياء من كل من شملتهم التوجيهات التعسفية ورفضوا الانصياع لها ونفذوا، قبل أيام، وقفة احتجاجية وهددوا بالتصعيد ومقاضاة إدارة الشركة عبر القضاء.
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