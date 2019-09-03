وزيرة الخارجية السويدية تكشف عما يؤدي لإنهاء حرب اليمن قريبا

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

وزيرة الخارجية السويدية

كتب هاجر محمد

كشفت مارجوت والستروم، وزيرة الخارجية السويدية في حوار لها مع صحيفة عرب نيوز أن لديها بعض الأفكار الجديدة للعديد من الطرق التي تؤدي لأنهاء الحرب في اليمن.



وقالت والستروم " أعتقد أننا توصلنا إلى بعض الأفكار الجديدة. شاركنا بعض انطباعاتنا وتحدثنا مع ممثلين مختلفين ، لذلك أعتقد أننا سنكون أكثر صرامة في وقف الحرب. يجب علينا حماية الأطفال الذين يموتون ، ووقف المعاناة الهائلة التي تحدث ".

وتقوم والستروم الآن بجولة تتضمن الإمارات، المملكة العربية السعودية ، الأردن، وعمان، كما أنها تتطلع للحديث مع ممثلين لكافة الأطراف المتنازعة في اليمن.

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وأضافت والستروم حسبما ذكرت الصحيفة "علينا التأكد من وجود مناقشات حول ما يحدث ، ومواصلة تنفيذ الاتفاقيات ، والعمل مع جميع الجهات الفاعلة. يجب أن نوقف هذه الحرب. علينا أن نخفف من معاناة أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية. ".

وذكرت والستروم كذلك أنها تأمل في التحدث لأكبر عدد ممكن من الدول أثناء الجمعية العامة القدمة للأمم المتحدة لإقناعهم بدعم وكالة الأمم المتحدة للاجئين (الأونروا) ، التي لديها عجز قدره 150 مليون دولار هذا العام ، ويرجع ذلك جزئياً إلى قرار الولايات المتحدة بتقليل تمويل الوكالة التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وفي نهاية حوارها مع الصحيفة قالت والستروم" "لهذا السبب أنا هنا لمعرفة ما يمكن القيام به. أنا واقعية. " وأضافت كذلك " أن الشيء الوحيد الذي بقي لنا هو الأمل، وعلينا أن نحافظ على هذا الأمل حيا ".