وزير الخارجية الأردني: أمن السعودية والإمارات من أمن بلادنا

Advertisements Advertisements الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 - متابعات قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إن أمن السعودية والإمارات من أمن الأردن.

وجاءت تصريحات الوزير الأردني، خلال لقائه مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، لبحث جهود حل الأزمة اليمنية، وفقا لما نشرته صفحة الخارجية الأردنية عبرموقع "تويتر". Advertisements وقال الصفدي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أمن السعودية والإمارات من أمن الأردن". وتابع: "اتفقت مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن على ضرورة تكثيف الجهود، لإيجاد حل سياسي في اليمن". ومضى بقوله: "وتؤكد الأردن، دعم المملكة للمبادرة السعودية، للحوار بين الأطراف اليمنية في عدن". Advertisements Advertisements

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