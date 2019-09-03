Advertisements Advertisements الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية Advertisements كتب الخليج 365 - عبدالله محسن تصدر طلاب محافظة حضرموت، جنوب شرقي البلاد، أوائل كشف طلاب في الجمهورية للمرحلة الثانوية.

وجاء ذلك وفقا للكشوفات التي تابعها "الخليج 365"، حيث تفاوتت نسب أوائل الطلاب في أجزاء طفيفة جدا. جدير بالذكر أن نتائج المرحلة الثانوية صدرت اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول الجاري، وسبب تأخرها عن الموعد المحدد في الـ20 من أغسطس/آب الماضي يعود لعدم تسليم الدوائر الإمتحانية بمحافظة تعز للملفات في موعدها المحدد.

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كانت هذه تفاصيل خبر حضرموت تتصدر المراكز الأولى في ترتيب أوائل طلاب الجمهورية للمرحلة الثانوية.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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