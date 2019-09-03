Advertisements Advertisements الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365 - عبدالله محسن أعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم بحضرموت نتائج الثانوية العامة في اليمن.

وقال مصدر إن تأخر الإعلان يعود لعدم تسليم محافظة تعز للملفات في الوقت المحدد، لافتا إلى أن ملفات طلاب بقية المحافظات الأخرى جاهزة. لمعرفة النتائج من هنا: www.res-ye.net

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. لطلاب المرحلة الثانوية أدخل رقم جلوسك لتعرف نتيجتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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