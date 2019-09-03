انعقاد أول جلسات مشروع إدارة الحالة لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية بالمكلا

Advertisements Advertisements الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 - المكـلا عقد فريق مشروع نظام إدارة الحالة للأطفال المستضعفين بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحضرموت الساحل اجتماعه الدوري الذي ينعقد بشكل دوري بين ضابط ومشرفي النظام ، والذي ياتي لمناقشة الحالات ومعرفة اهم الصعوبات والتدخلات اللازمة لها وإغلاق الحالات المنتهية والمستكملة.

Advertisements وباللقاء قام كلاً من زكي سالمين بامؤمن مدير ادارة الدفاع الاجتماعي وضابط نظام ادارة الحاله وحكمة الشعيبي منسقة المشروع بتوجيه ترحيبهمها بالاخوة الحاضرين مشيرين الى اهمية مناقشة سير اعمال مكتب ادارة الحاله خلال الفتره السابقه وطرح اهم الصعوبات والعراقيل التي تعترض سير عمل بالمكتب بشكل عام. وتم بالاجتماع مناقشة عدداً من المهام والاولويات النوعية للنظام كانواع حالات الاطفال المستضعفين وآلية الرصد والابلاغ المتبعة من قبل مدراء الحاله وضباط الارتباط. حضر اللقاء كلاً من الدكتور احمد الحبشي المستشار النفسي للمشروع وماهر مقرم مشرف النظام ويسلم عرفه مشرف النظام و مها الاحمدي مشرفة النظام. Advertisements Advertisements

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