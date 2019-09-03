كلية الوسطية الشرعية للعلوم الاسلامية تدشن الدراسة الجامعية لهذا العام

Advertisements Advertisements الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365 - متابعات دشنت كلية الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية صباح أمس الإثنين 3 محرم لعام1441هجريه الموافق 2 سبتمبر 2019م الدراسة الجامعية للعام الجامعي 2019/2020م.

حيث إستقبلت كلية الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية طلابها للمستوى الثاني والثالث تخصص (فقه وأصوله) بالمركز الرئيسي بشعب الإمام المهاجر بالحسيسة بمديرية سيئون وكذا طلابها للمستوئ الأول بفرع المكلا برباط العطاس تخصص (الفقه وأصوله) وسط أجواء يحفها الأمل والتفاؤل بغد مشرق وعام جامعي جديد تتجدد فيه الطموحات لبناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة وتثبيت مبادئ الدين الإسلامي الصحيحة القائمة على الوسطية الشرعية والإعتدال. الجدير بالذكر إن كلية الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية تسعئ الى إيجاد جيل يحمل هم الدعوة الى الله ونشر العلم والأخلاق ويمتلك معرفة متعمقة في العلوم الشرعية وواعيا إسلاميا سليما، بما يساعد على تثبيت مبادئ الدين الإسلامي الصحيحة القائمة على الوسطية الشرعية والإعتدال الواعي، بلإضافة الى تنمية المهارات اللازمة للمتعلمين في مجال تخصصهم بما يمكنهم من المساهمة في تعزيز وعي المجتمع وبنائه الروحي والأخلاقي. Advertisements Advertisements

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