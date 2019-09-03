محلل اماراتي يورد بعض النقاط التي استوقفته بشأن فتوى الاصلاح..فماهي؟

انتقد الخبير والمحلل العسكري الاماراتي خلفان الكعبي فتوى هيئة علماء حزب الاصلاح بشان اباحة قتل الجنوبيين وتحريضه ضد الامارات.

واشار الكعبي في تغريدات له على تويتر الى انه توقف على عدد من النقاط تضمنتها فتوى هيئة علماء اليمن علماء حزب الإصلاح.

وقال الكعبي ان الفتوى اعتبرت الجنوب المحرر متمردا على الرغم انهم طردوا الحوثة واستعادوا أرضهم.

وتابع قائلا الفتوى لم تحرض الشعب اليمني علي قتال الحوثة ولم يتم الإشارة لإيران للتوقف عن دعمهم فيما تمت الإشارة للامارات مع ان الامارات ساعدت الجنوب في طرد الحوثة وعملت بتفاهم تام مع شقيقتها المملكة وهذا واضح في العمليات العسكرية التي لا يفهمها حزب الاصلاح.

واكد الكعبي بان هيئة علماء اليمن لا تضم سوى المنضويين تحت حزب الإصلاح ولا تضم ممثل من الجنوب موضحا بانه لايتحدث عن المنطقية الجغرافية اتحدث عن التوجهه

وتسال لماذا اعتبر أهل الجنوب متمردين ؟هل من يحرر أرضه متمردا؟ ولماذا لم يعتبر أهل المناطق المحتلة متقاعسون ومتخاذلون ومتواطئون ولم يسعوا لتحرير أرضهم؟

Advertisements

وقال ان فتاوى الإصلاح والإخوان غير مقنعه مطالبا اياهم ان يكون هناك ردا مقنعا وعقلانيا.

واستطرد بالقول هل انتم مقتنعون أن الخطر من الجنوب المحرر وليس من الشمال المحتل

وجدد الكعبي مطالبته للاصلاح باقناعه بمحتوى فتواهم قائلا:أقنعونا

وواصل الكعبي توجيه اسلئته لحزب الاصلاح قائلا: حزب الإصلاح في فتواكم لماذا لما تدينوا إطلاق الصواريخ والدرون على المملكة؟

لماذا تحرضون على الامارات بينما لم تحرضوا على إيران وهي من ترسل الصواريخ والدمار لقتل اليمن وجنوبه واهلة؟

واختتم تغريداته قائلا: فتواكم مشبوهة وكأنكم اجتمعتم في مسجد ضرار بالمدينةأمر الرسول( صلى الله وسلم) بهدمة.