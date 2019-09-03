شكرا لقرائتكم خبر عن أول اتهام اماراتي خطير يُثير غضب الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد..شاهد ماورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم إعلامي إماراتي المملكة العربية السعودية بالوقوف خلف عمليات قصف قوات للجيش اليمني بنقطة العلم خلال المعارك الأخيرة بين الشرعية وقوات المجلس الانتقالي .

وقال الإعلامي الإماراتي جمال الحربي، إن غرفة عمليات التحالف العربي في الرياض، وأن الطائرات التي قصف الجيش اليمني تم توجيهها من داخل الرياض .

قد يهمك ايضاً:

- أول اتهام اماراتي خطير يُثير غضب الملك سلمان وولي عهده بعد تجاوزه كل الخطوط الحمراء..شاهد ماورد فيه

- انتقام عادل لدماء خاشقجي.. مصير مرعب لـ محمد بن زايد .. ومفاجأة بشأن هوية المنفذين..!

- سما المصري تنشر (فيديو جديد) وتهدد بفضيحة: ريحة جسمك معفنة.. أفضح أكثر؟

- سقوط حاكم دبي .. الأميرة هيا بنت الحسين توجه الضربة القاصمة لـ‘‘محمد بن راشد’’

- عاجل : جبهة يمنية تطيح بكتائب إماراتية بكامل عتادها واجتماع طارئ في أبوظبي .. ومسؤول يمني يدلي بتصريح مزلزل

- الإعلامية الحسناء ”عُلا الفارس” تشعل صفحات تويتر في إطلالتها الأولى على ”الجزيرة” .. واسرائيل تدخل على الخط (شاهد)



Advertisements

- ورد الآن : قناة العربية تصعق هاني بن بريك ومحمد بن زايد.. وتسعد الرئيس هادي بهذا الخبر العسكري العاجل (فيديو)

- رسميًا.. السعودية تدعس الامارات وتعلن رفضها لجرائم االإمارات في اليمن.. والملك سلمان يصدر أول قرار عسكري رادع

- ورد الآن : شبوة تسقط بالكامل من جديد .. وتدخل عاجل للتحالف وانتقام إماراتي عنيف (أول فيديو)

- عاجل.. السعودية تتخلى عن الرئيس هادي والإمارات تطيح بالمجلس الانتقالي وشخصية مقربة من أحمد علي رئيسا لليمن الموحد

- محمد بن سلمان يصدر اوامر عاجلة وتحذيرات شديدة اللهجة وقناة العربية تنقل هذا الخبر الصادم (فيديو)

- ”مجتهد” يفجر مفاجأة ”صادمة” حول مصير الرئيس ”هادي” وسر اختفائه الغامض.. والخطة السعودية الإماراتية القادمة

وأضاف الحربي بالقول :"أخيراً لا عزاء لمن يحاولون نسج كيد يحولون فيه الخلافات اليمنية إلى خلاف سعودي إمارتي، وخير رد عليهم أن الطائرات التي قصفت الجماعات الإرهابية هي طائرات إماراتية يتم توجيهها من غرفة عمليات التحالف العربي في الرياض".

من جانبه .. رد الصحافي السعودي بدر القحطاني على اتهامات الإعلامي الإماراتي جمال الحربي بضلوع المملكة في قصف تقدم الجيش اليمني بنقطة العلم .

وقال الصحافي بدر القحطاني في نفيه على اتهام المملكة، إن المملكة العربية السعودية لا تقصف حلفائها .

وتقف المملكة العربية السعودية في صف الحكومة الشرعية، فيما تساند الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي دون غيره من المكونات والفصائل الجنوبية .. حيث تشهد السعودية والإمارات حرب المصالح في اليمن .