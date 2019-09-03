شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن “شاهد” مفاجأة أحدث ظهور للأمير ”محمد بن نايف“ بطريقة صدمة جميع السعوديين (صور+ تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشر حساب معنيّ بأخبار الأمير محمد بن نايف على موقع “تويتر” صوراً حديثة للأمير الذي انقلب عليه ابن عمّه محمد بن سلمان وجرّده من ولاية العهد ومنعه من أيّ مواقع قيادية في المملكة.

ووفقاً لحساب “أخبار محمد بن نايف” -غير الرسمي بتويتر- فقد ظهر الأمير السعودي خلال حضوره زواج الامير عبدالعزيز بن بندر مساء الإثنين.

كان حساب “العهد الجديد” المعروف بتسريباته من داخل أروقة صناعة القرار بالسعودية، كشف في تغريدةٍ له بتاريخ ٢١ يونيو، ٢٠١٩عن معلوماتٍ جديدة تتعلق بولي العهد السابق محمد بن نايف، الذي انقلب عليه وعزله محمد بن سلمان.

وقال “العهد الجديد” في تغريدةٍ له في ذكرى الإنقلاب على “ابن نايف”، إنّ الإسوارة الإلكترونية لا تزال في قدم “ابن نايف” منذ وضعت يوم الإنقلاب عام2017.

وأكد أيضاً أن محمد بن نايف لا يزال تحت الإقامة الجبرية، ولا يخرج دون إذن من “ابن سلمان”.

وأشار إلى أن “ابن سلمان” فوّض رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ لاحقا في النظر في اتخاذ تلك القرارات، لـ”ابن نايف” ولعدد آخر من الأمراء ذكر منهم “العهد الجديد”: (متعب، الوليد، عزوز، إلخ).

في ذكرى الإنقلاب عليه، لا تزال الإسوارة الإلكترونية في قدم ابن نايف منذ وضعت يوم الإنقلاب عام2017، ولا يزال تحت الإقامة الجبرية، ولا يخرج دون إذن من ابن سلمان، الذي فوّض تركي آل الشيخ لاحقا في النظر في اتخاذ هذه القرارات، له ولعدد آخر من الأمراء (بن نايف، متعب، الوليد، عزوز، إلخ) — العهد الجديد (@Ahdjadid) June 21, 2019 "> العهد الجديد@Ahdjadid في ذكرى الإنقلاب عليه، لا تزال الإسوارة الإلكترونية في قدم ابن نايف منذ وضعت يوم الإنقلاب عام2017، ولا يزال تحت الإقامة الجبرية، ولا يخرج دون إذن من ابن سلمان، الذي فوّض تركي آل الشيخ لاحقا في النظر في اتخاذ هذه القرارات، له ولعدد آخر من الأمراء (بن نايف، متعب، الوليد، عزوز، إلخ) ٩٠٢ في ذكرى الإنقلاب عليه، لا تزال الإسوارة الإلكترونية في قدم ابن نايف منذ وضعت يوم الإنقلاب عام2017، ولا يزال تحت الإقامة الجبرية، ولا يخرج دون إذن من ابن سلمان، الذي فوّض تركي آل الشيخ لاحقا في النظر في اتخاذ هذه القرارات، له ولعدد آخر من الأمراء (بن نايف، متعب، الوليد، عزوز، إلخ) — العهد الجديد (@Ahdjadid) June 21, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر في ذكرى الإنقلاب عليه، لا تزال الإسوارة الإلكترونية في قدم ابن نايف منذ وضعت يوم الإنقلاب عام2017، ولا يزال تحت الإقامة الجبرية، ولا يخرج دون إذن من ابن سلمان، الذي فوّض تركي آل الشيخ لاحقا في النظر في اتخاذ هذه القرارات، له ولعدد آخر من الأمراء (بن نايف، متعب، الوليد، عزوز، إلخ) — العهد الجديد (@Ahdjadid) June 21, 2019

يذكر أنّه في يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من يونيو حزيران 2017 تلقى الأمير محمد بن نايف، ولي العهد السعودي والشخصية القوية في جهاز الأمن بالمملكة على مدى العقدين الماضيين، اتصالا للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز في الطابق الرابع من القصر الملكي في مكة.

وذكر مصدر مقرب من الأمير محمد بن نايف في حينه أن الملك أمره في الاجتماع بالتنحي لصالح ابنه الأثير الأمير محمد بن سلمان “لأن إدمانه العقاقير المسكنة يؤثر على حكم ولي العهد على الأمور وتقديره لها”.

وقال المصدر وفق “رويترز”: ”الملك جاء للقاء محمد بن نايف وكانا وحدهما في الغرفة وقال له: “أريدك أن تتنحى، لأنك لم تستمع للنصيحة بأن تتلقى العلاج من إدمانك الذي يؤثر بصورة خطيرة على قراراتك“.

واعتبر الاجتماع “الاستثنائي” آنذاك بين الملك وولي عهده بمثابة انقلاب قصر فعلي.