- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مسقط
التقى الوفد الوطني عصر الاثنين بوزيرة الخارجية السويدية “مارغو إليزابيث والستروم” في العاصمة العمانية مسقط.
وقال رئيس الوفد محمد عبدالسلام انه جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع السياسي في اليمن وطبيعة التقدم الحاصل في اتفاق السويد وما قدمه طرف صنعاء من خطوات في سبيل التنفيذ لاتفاق الحديدة أبرزها إعادة الانتشار الأحادي من الموانيء.
وأضاف عبد السلام أن اللقاء ناقش أيضا “العراقيل الحاصلة في عملية تبادل الاسرى والتي أفشل النظام السعودي كل مقترحات الأمم المتحدة كونه لا يهتم ولا يطالب بغير أسراه دون أي إكتراث لمعاناة اليمنيين” وذكر وفد صنعاء بالمجزرة التي استهدفت موقع إيواء الأسرى في محافظة ذمار إضافةإلى رفض النظام السعودي أي تهدئة في تعز وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال مشاورات السويد” حسب تعبير محمد عبدالسلام
وفي اللقاء أشادت وزيرة الخارجية السويدية بما حققه وفد صنعاء من انجازات في اتفاق السويد وعلى أداءه المسؤول خلال المشاورات.
وأكدت أن بلادها لن تألو جهدا في بذل كافة الجهود لوقف الحرب الدموية في اليمن واتخاذ المسار السياسي الشامل كما أكدت على استمرار الدعم لاتفاق السويد والحرص على تنفيذ بقية الخطوات كتبادل الاسرى والتهدئة في تعز والدخول سريعا في اتفاق سياسي شامل.
وقدمت وزيرة الخارجية السويدية “والستروم” تعازيها في ضحايا الغارات الجوية على سجن ذمار بحق الأسرى، معبرة عن أملها في أن يتحقق السلام سريعا في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر الوفد الوطني يلتقي بوزيرة الخارجية السويدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.