وفد حضرمي إيقاعي يزور عازف الإيقاع المخضوم أحمد قطن بعمان

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة الوفد

كتب الخليج 365 - مسقط

قام الوفد الفني المتواجد حاليا في سلطنة عمان للمشاركة في مهرجان صلالة السنوي، المكون من عبدالرزاق مفتاح صالح الدموني، و يسلم بامرزوق، وخميس عايض، وعلي باحشوان، وأنور فارسي بزيارة للفنان الإيقاعي المخضرم أحمد سعيد قطن، في منزله.



وقضى قطن سنوات طويلة عازفا رسميا مع فرقة محافظة حضرموت والفنان الراحل كرامة سعيد مرسال.

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ورحب قطن بهذه الزيارة من زملاءه وإعتبرها وساما على صدره وإعترافا بماقدمه للإيقاعات الحضرمية من تميز وألق خلال فترة وجوده في حضرموت ومدينة المكلا تحديدا وأصدقائه هناك ..

وقال الإيقاعي يسلم بامرزوق إنه لفخر لنا أن نلتقي الأستاذ أحمد قطن، ونتذكر رحلته المرسالية الجميلة وإيقاعاته الأصيلة والتي لازالت ماركة مسجلة بأسمه الى اليوم.

وأضاف، نشعر اليوم بتكامل الإيقاعات الحضرمية العمانية بحكم خبرة هذا القطن في الإيقاعات الحضرمية والذي مثل خبيرا لها في سلطنة عمان.

وتذكر الوفد بعض الذكريات الجميلة للإيقاعي "أحمد قطن" على المسارح الداخلية والخارجية مع فرقة الثقافة والفنان القدير الراحل "كرامة مرسال" والحفاوة التي تعامل بها في حضرموت واليمن.