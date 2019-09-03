Advertisements Advertisements الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 الزبيدي كتب الخليج 365 - أبين استجابة لتوجيهات القيادة السياسية الجنوبية برئاسة القائد الرئيس عيدروس الزُبيدي وجهت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة ابين بقيادة الشيخ عبدالله الحوتري دعوته لأبناء المحافظة للاحتشاد والزحف نحو العاصمة عدن للمشاركة الفاعلة في مليونية الوفاء التي ستحتضنها العاصمة عدن يوم الخميس القادم.

Advertisements وحددت قيادة انتقالي أبين برئاسة الشيخ عبدالله الحوتري مساء الأربعاء ( 4 سبتمبر ) موعدا لانطلاق موكب المحافظة حيث سيتم الاحتشاد من جميع المديريات والزحف الموحد إلى العاصمة عدن. ووجهت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة فروع المجلس على مستوى المديريات القيام بواجباتها في دعوة وتوجيه الجماهير للالتزام بزمان ومكان التجمع المحددة آنفا والانطلاق بموكب واحد يضم كل المديريات كلا حسب أوضاع المديرية. هذا وكان الزُبيدي قد دعا كل أبناء الجنوب للمشاركة بفاعلية في مليونية الوفاء كواجباً وطنياً لتقديم الشكر والتقدير لقيادة وشعب الإمارات الشقيقة،والتأكيد على أن شعب الجنوب يبادل إمارات الخير الوفاء بالوفاء نظير ماقدمته للجنوب في المجالات كافة. Advertisements Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر انتقالي أبين يهيب بجماهير المحافظة للمشاركة الفاعلة في مليونية الوفاء الخميس القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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