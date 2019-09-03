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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي
تحدث الشاب اليمني الشهير محمد عبدالله المسمري، في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتألم من التزييف الإعلامي ضد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وقال المسمري، عندما قصف الطيران الإماراتي مجاميع الحوثي أقمتم عليه القيامة ، وعندما يقتل الحوثي أبناء الشعب اليمني لا نسمع أي حديث حيال ذلك.
وعن العنصرية المقيتة، قال المسمري عندما تحركت كتائب العمالقة إلى عدن استغل الحوثي الوضع وقتل أكثر من 500 عنصر جنوبي، في ظل تكتم تام من قبل وسائل الإعلام المعادية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاب يمني يدافع عن الإمارات ويوجه رسالة: لماذا تصمتون عن قصف الحوثي؟..فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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