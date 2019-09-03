شاب يمني يدافع عن الإمارات ويوجه رسالة: لماذا تصمتون عن قصف الحوثي؟..فيديو

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

تحدث الشاب اليمني الشهير محمد عبدالله المسمري، في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتألم من التزييف الإعلامي ضد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

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وقال المسمري، عندما قصف الطيران الإماراتي مجاميع الحوثي أقمتم عليه القيامة ، وعندما يقتل الحوثي أبناء الشعب اليمني لا نسمع أي حديث حيال ذلك.

وعن العنصرية المقيتة، قال المسمري عندما تحركت كتائب العمالقة إلى عدن استغل الحوثي الوضع وقتل أكثر من 500 عنصر جنوبي، في ظل تكتم تام من قبل وسائل الإعلام المعادية.