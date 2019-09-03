الميليشيات تفرض عناصرها في شركات الحراسة الخاصة بصنعاء 

Advertisements Advertisements

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

فرضت ميليشيات الحوثي العشرات من عناصرها والموالين لها على شركات خاصة بالحراسة الأمنية في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية قولها، إن ميليشيات الحوثي عينت مشرفاً لها كـ"مندوب" في كل شركة خاصة بالحراسة الأمنية بالعاصمة صنعاء.

Advertisements

أوضحت أن الميليشيات فرضت على إدارة تلك الشركات توظيف العشرات من عناصرها ضمن الحراس الجدد التابعين لهذه الشركات الخاصة التي تقوم بتأمين وحراسة المراكز والمنشآت والمؤسسات والشركات التجارية والمعاهد ومنظمات المجتمع المدني وبشكل خاص المنظمات التابعة للأمم المتحدة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة الحوثية تأتي في إطار العمل التجسسي والاستخباراتي للميليشيات ومراقبة عمل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تتهمها الجماعة بإدارة ما تسميها "الحرب الناعمة".

يذكر أن ميليشيات الحوثي تواصل انتهاكاتها في العاصمة اليمنية منذ أشهر طويلة، ضد السكان والتجار والشركات الخاصة. وكانت عمدت قبل أكثر من شهر إلى فرض إتاوات في عدة قطاعات اقتصادية وخدمية، سعياً وراء تمويل ما تسميه "المجهود الحربي" في اليمن.

وشملت الإتاوات الجديدة، بحسب ما أفاد مسؤول يمني في حينه، قطاعات الاتصالات والأدوية والسجائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والإنتاج الزراعي والأسمدة والمقاولات ومواد البناء، بما يثقل كاهل المواطن اليمني.