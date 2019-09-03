صورة من الفيديو

كتب الخليج 365 - عبدالله محسن

وظهر الصلاحي في المقطع الذي تحصل عليه محرر "الخليج 365" بشكل خاص، وهو يهذي بعبارات غير مفهومة الى حد ما ، إلا أنه يتذمر من وجود أبناء الجنوب من محافظات أخرى في عدن.

ويعتقد مستخدمو تطبيقات التواصل الاجتماعي على المستوى المحلي، أن منتسبو حزب الإصلاح لا تظهر عليهم سمات العقلاء وإلا فكيف لهم أن يبيعوا وطنهم مقابل المال لخدمة أجندات تسعى لبث القلق والشر في البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الإخواني جلال الصلاحي في حالة سكر.. شاهد ماذا يهذي به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.