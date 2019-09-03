3.7 مليون طالب يمني بحاجة للمساعدات و 2 مليون طفل بلا مدارس

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - متابعات

قال المجلس النرويجي للاجئين، إن ما يقارب 3.7 مليون طالب بحاجة ماسة للمساعدة ليتمكنوا من العودة لمدارسهم في اليمن.

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وأوضح المجلس، في بيان، اليوم الاثنين، أن عددا كبيرا من الأطفال لم يتمكنوا من العودة إلى المدارس في اليمن.

وقال البيان: "اليوم هناك ما يقارب 2 مليون طفل خارج المدارس وما يقارب 3.7 مليون طفل بحاجة ماسة للمساعدة ليتمكنوا من العودة لمدارسهم".

وأضاف، "2000 مدرسة تضررت بسبب الحرب أو تستخدم لإيواء العوائل النازحة".

وأشار المجلس النرويجي للاجئين إلی أن آلاف المعلمين في اليمن لم يتلقوا رواتبهم منذ توقفها في أكتوبر 2016، مؤكداً أن عدم دفع رواتب المعلمين يؤثر على حوالى 10،000 مدرسة وما يقرب من 4 ملايين طالب.