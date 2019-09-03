شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا... ‘‘ السعودية تدعس الامارات ‘‘ وتعلن رفضها لجرائم االإمارات في اليمن.. والملك سلمان يصدر أول قرار عسكري رادع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7693599أعلنت المملكة العربية السعودية رسميا، رفضها لمشروع الامارات في تقسيم اليمن ودعم المليشيات الانفصالية .

حيث أكد الناطق الرسمي باسم التحالف، العقيد السعودي، تركي المالكي، أن السعودية مع وحدة اليمن وسلامة أراضيه وضد مشاريع الفوضى .

وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، إن التحالف العربي ملتزم بسيادة اليمن ووحدة أراضيه، ودعم الشرعية وإعادة بسط سيطرتها على كافة الأراضي اليمنية.

وكشف المالكي عن قرار عسكري للمملكة قضى بإرسال قوة سعودية جديدة لمحافظة شبوة للعمل مع الحكومة الشرعية لوقف التصعيد التي تقوم به مليشيات الامارات في المحافظة.7693599