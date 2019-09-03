شكرا لقرائتكم خبر عن خطير وعاجل : ما كان الانتقالي يخشاه ويخاف منع وقع ..اعلان رسمي من المملكة يصعق الزبيدي وبن بريك والامارات تعلن عجزها عن تقديم اي عون او مساعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3247698سعى المجلس الانتقالي منذ تاسيسه على اظهار نفسه بمظهر المظلوم والضعيف الذي لا حول له ولا قوة من اجل كسب الراي العام العالمي للتعاطف مع قضيته ، لكن جرائمه الاخرة كشفت انه لا يقل جرما وارهابا عن تلك المنظمات الارهابية المسلحة التي تقتل الاس دون اي وازع .

ففي مملكة هولندا صدر اعلان رسمي سبب كارثة للمجلس الانتقالي باعتبارها دعوة عالمية باتهام المجلس بارتكاب جرائم حرب ، وهو ما يجعل الامارات عاجزة عن تقديم اي دعم كون الاتهام صادر من منظمة عالمية تهتم بحقوق الانسان ومقرها عاصمة مملكة هولندا امسترادم . فقد دعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي ومقرها أمستردام لوقف موجة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في حق مدنيين بمحافظتي عدن وأبين منذ نهاية الاسبوع المنصرم، من قبل مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من دولة الامارات.

وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي سرعة التدخل العاجل لوقف هذه الموجة من الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين الذين طالتهم حملات الاعتقالات والتصفيات الجسدية في محافظتي عدن وأبين، وممارسة الضغط على التحالف الذي تقوده السعودية للقيام بدوره في منع حدوث تجاوزات تنتهك القانون الانساني الدولي.

وأفاد راصدون ميدانيون لرايتس رادار ان مدينة عدن شهدت منذ العاشر من آب/أغسطس حملة اعتقالات واسعة وحملة مداهمات للمنازل، ارتكبها مسلحو المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات ضد سكان محلين لأسباب ودوافع سياسية، وتصل بعض حالات الانتهاكات الجسيمة إلى جرائم حرب بما في ذلك التصفية الجسدية والاعدامات للمعتقلين والجرحى في المستشفيات.

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وذكرت مصادر رسمية ان مسلحي المجلس الانتقالي قاموا خلال اسبوعين فقط بقتل وجرح أكثر من 300 مدني بينهم نساء وأطفال بمحافظتي عدن وأبين خلال عمليات الملاحقة واقتحام المنازل منها على سبيل المثال اقتحام سكن طلابي يقيم فيه طلاب من أبناء محافظة شبوة في عدن.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان في اليمن قام مسلحو المجلس الانتقالي بتصفية 11 جندياً من الجرحى في المستشفيات، أبرزها حالة اعدام لجرحى في مستشفى الرازي بمدينة زنجبار في أبين. وتداول نشطاء حقوقيون صور وفيديوهات واضحة تكشف عن أعمال اقتحام واختطاف وتنكيل ارتكبها مسلحو المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في محافظتي عدن وأبين خلال الايام الماضية.

وزادت وتيرة هذه الانتهاكات منذ الأربعاء الماضي واتسعت دائرتها بشكل كبير مع القصف الجوي الاماراتي للقوات الحكومية اليمنية في عدن وأبين والتي عززت السيطرة الكاملة لمسلحي المجلس الانتقالي على محافظتي عدن وأبين، والتي دفعتهم الى ارتكاب حملة اعتقالات واعدامات ميدانية وتصفيات جسدية للخصوم، بالإضافة الى اقتحام منازل ومستشفيات في محافظتي عدن وأبين، من بينها حالات تصل الى جرائم حرب من بينها حالات إعدام لجرحى وحالة ذبح على الأقل لأحد الأسرى بعد التنكيل به بشكل لا إنساني.

ودعت منظمة رايتس رادار المنظمات الحقوقية الدولية الى المتابعة عن كثب للوضع الحقوقي في عدن وأبين والرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان هناك التي ترقى بعضها الى جرائم حرب حتى لا يفلت مرتكبوها من العقاب.

وطالبت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة الى التدخل الفعلي العاجل لمنع حدوث المزيد من هذه الانتهاكات في اليمن، وبالذات في المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة القوات المدعومة من الامارات والتي وفرت لها غطاء سياسيا وحماية عسكرية لدفعها الى ارتكاب مثل هذه الانتهاكات الجسيمة، ومطالبة كافة أطراف الصراع المسلح في اليمن باحترام قواعد الاشتباك والالتزام بمعاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الإنساني الدولي.3247698