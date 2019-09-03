الاتحاد الأوروبي : استهداف سجن الأسرى في ذمار يؤجج التوترات الإقليمية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

ادان الاتحاد الأوروبي استهداف تحالف العدوان في الأول من سبتمبر لسجن الاسرى في محافظة ذمار جنوب غرب اليمن والذي ادى إلى حصد أرواح العشرات وإصابة كثيرين.

واكد الاتحاد في بيان له على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.

Advertisements

وقدم الاتحاد الأوروبي خالص تعازيه إلى أسر الضحايا قائلا إن هذا الهجوم، الذي وقع في خضم تصعيد جديد ومقلق للقتال في مختلف أنحاء اليمن، يؤجج التوترات الإقليمية ويعرض للخطر بشكل أكبر فرص إنهاء معاناة ملايين اليمنيين.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع أطراف النزاع الى الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم ، بما في ذلك تبادل الأسرى والتفاهمات حول تعز.

وأدت غارات نفذها التحالف يوم الأحد على سجن خاص بأسرى القوات الموالية له في محافظة ذمار إلى مقتل 100 أسير على الأقل وإصابة 50 آخرين.