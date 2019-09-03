الاكثر مشاهدة - بسبب إطلاق نار في عدن.. مصير مؤسف للصحفي فتحي بن لزرق .. شاهد ماذا قال في آخر ظهور له قبل الرحيل؟

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب إطلاق نار في عدن.. مصير مؤسف للصحفي فتحي بن لزرق .. شاهد ماذا قال في آخر ظهور له قبل الرحيل؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحافي المعروف فتحي بن لزرق، عن مغادرته العاصمة المؤقتة عدن "مجبرا" بعد أن تدهورت الأوضاع فيها.



وقال في منشور له على "فيسبوك" : "مجبرا غادرت مدينة عدن عقب تدهور الأوضاع فيها وتزايد أعمال الاعتقالات للنشطاء والاعلاميين وإطلاق النار على المؤسسات الصحفية وغيره".



وأضاف: "في العام 2015 صمدنا في "عدن" حينما انهالت القذائف علينا من كل جانب ووصل ان بعضها سقط في محيط منزلي ولم نفكر قط بالرحيل عن المدينة". ​ ​ ​​​ ​ Advertisements ​​ ​ ​ ​​ ​​ ​​

وتابع بن لزرق: "وخلال الأعوام التالية انحسرت الآمال بحياة أفضل في عدن.. غادر الأئمة.. غادر الساسة..غادرت رؤوس الأموال.. ومع الأحداث الأخيرة غادر ما تبقى من المسئولين والاعلاميين والنشطاء والشخصيات الاجتماعية".



وختم بقوله: "لم يتبقى في عدن إلا لون واحد وطيف واحد وصوت واحد وطقم واحد يدور على المنازل.. يؤسفني حال عدن اليوم.. وأسأل الله أن يحفظ أهلها من كل شر.. وصبرا وبالله المستعان".



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