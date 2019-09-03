شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن: الفريق علي محسن يدخل على خط المعارك مع الانتقالي الجنوبي ويصدر توجيهات حاسمة لقيادة الجيش الوطني (وثيقة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدرت قيادات عسكرية عليا أوامر عسكرية لقوات الجيش اليمني بمحافظتي شبوة وأبين. وتضمنت الوثيقة التي أطلع عليها "المشهد اليمني" أوامر من نائب رئيس الجمهورية اللواء علي محسن الاحمر و وزير الدفاع اللواء محمد علي المقدشي، وقائد المنطقة العسكرية الثالثة، لالوية الجيش اليمني بمحور عتق وبيحان بوقف أي تحركات عسكرية جديدة في شبوة وأبين. اقرأ أيضاً بين السطور Advertisements وكانت تعزيزات عسكرية من محافظة مارب وصلت إلى محافظتي شبوة وأبين خلال الأيام الماضية بعد المواجهات التي اندلعت بين قوات الجيش اليمني التابع للحكومة اليمنية المعترف بها، و تشكيلات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الآن: الفريق علي محسن يدخل على خط المعارك مع الانتقالي الجنوبي ويصدر توجيهات حاسمة لقيادة الجيش الوطني (وثيقة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.