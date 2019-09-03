شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : تفاصيل ماحدث صباح اليوم في عزان شبوة .. ومن يسيطر عليها الآن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - استعادت قوات الجيش الوطني السيطرة على مدينة عزان ثاني أكبر المدن بمحافظة شبوة، شرقي البلاد.

وقالت مصادر محلية ان قوات الجيش الوطني أحكمت سيطرتها على المدينة بعد انسحاب ميليشيات المجلس الانتقالي التابعة لدولة الامارات منها.

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وأشارت المصادر إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجانبين جراء المعارك العنيفة التي تشهدها المدينة والمناطق المحيطة بها، والتي ما زالت مستمر حتى لحظة كتابة الخبر.

كما تحدثت المصادر عن سيطرة قوات الجيش الوطني على عدد من المدرعات الاماراتية والأطقم التابعة لميليشيات الانتقالي بعد انسحابهم من المواقع التي سيطروا عليها خلال الساعات الماضية.

وجاءت استعادة قوات الجيش الوطني السيطرة على مدينة عدن بعد ساعات قليلة من اعلان المجلس الانتقالي الجنوبي احكام سيطرته على المدينة بعد معارك مع قوات الجيش الوطني.