شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : القيادي محمد علي الحوثي يفجر مفاجآة ويكشف من رفع الاحداثيات بسجن ذمار لطائرات التحالف (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، عن الطريقة التي تعتمد عليها طائرات التحالف في استهداف السجون منذ بدء على اليمن، والتي كان اخرها استهداف سجن ذمار.

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وأجاب الحوثي على سؤال كيفية قصف التحالف للسجون، بالقول :”لا يسمح لأي فريق اممي او اجنبي يدخل اليمن بالتحرك من منطقة إلى أخرى إلا بأذن.”

وأوضح عضو السياسي الأعلى، في تغريدة رصدها “يمني برس”، على حساب في “تويتر”، أنه لا يمكن لأي فريق أممي الذهاب إلى أي مكان إلا بعد معرفة العدوان وتحديده بالإحداثيات بحجة تحييد الزائر من قصف الطيران

وأكد محمد علي الحوثي، أنه وبرفع الفرق الأممية والأجنبية التي تزور اليمن، لإحداثيات الأماكن التي تقوم بزيارتها، تصبح تلك الاماكن مكشوفة أمام العدوان، ويتم استهدافها لاحقا.”

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وكانت طائرات العدوان، استهدفت بسبع غارات ليل السبت الماضي، أحد السجون الخاصة بأسرى المرتزقة، في أحد مباني كلية المجتمع بمحافظة ذمار، ما أسفر، عن مقتل أكثر من مائة أسير وإصابة العشرات.

كيف يقصف تحالف العدوان السجون؟

لا يسمح لأي فريق اممي او اجنبي يدخل اليمن بالتحرك من منطقةإلى أخرى إلاباذن

ولايمكن ان يذهب اي مكان الابعد معرفةالعدوان للمكان وتحديده بالإحداثية

بحجةتحييدالزائرمن قصف الطيران

وبرفعهم لهذه الإحداثيةيصبح المكان مكشوفاأمام التحالف، ويتم استهدافه لاحقا — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 2, 2019

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محمد علي الحوثي@Moh_Alhouthi

كيف يقصف تحالف العدوان السجون؟

لا يسمح لأي فريق اممي او اجنبي يدخل اليمن بالتحرك من منطقةإلى أخرى إلاباذن

ولايمكن ان يذهب اي مكان الابعد معرفةالعدوان للمكان وتحديده بالإحداثية

بحجةتحييدالزائرمن قصف الطيران

وبرفعهم لهذه الإحداثيةيصبح المكان مكشوفاأمام التحالف، ويتم استهدافه لاحقا

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كيف يقصف تحالف العدوان السجون؟

لا يسمح لأي فريق اممي او اجنبي يدخل اليمن بالتحرك من منطقةإلى أخرى إلاباذن

ولايمكن ان يذهب اي مكان الابعد معرفةالعدوان للمكان وتحديده بالإحداثية

بحجةتحييدالزائرمن قصف الطيران

وبرفعهم لهذه الإحداثيةيصبح المكان مكشوفاأمام التحالف، ويتم استهدافه لاحقا — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 2, 2019

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